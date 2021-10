De là où il est, qu’il soit à Londres, Marseille ou ailleurs, il doit rire de la situation. Il, c’est Jean-Jacques Goldman, l’absent le plus présent du jour. Voire de ces dernières semaines.

Le chanteur qui fête ses 70 ans ce 11 octobre est absolument partout. En télévision à travers les nombreux documentaires qui lui sont consacrés (Un jour un destin, La story de Jean-Jacques Goldman, etc.), en radio aussi, bien entendu. En particulier sur RTL, la station qui la première, et contre vents et marées, a cru en lui en programmant des semaines durant “Il suffira d’un signe” jusqu’à en faire un tube.

Ce lundi 11 octobre, Télématin a été jusqu’à changer tous ses génériques pour les remplacer par des titres du prodige de la chanson française. Sans compter les journaux et magazines qui titrent sur lui quand ils n’en font pas leur Une.

Et cela n’est pas près de s’arrêter puisque Le Parisien a annoncé deux albums de reprises l’an prochain et une tournée des Zéniths en 2023. Non pas une tournée de Jean-Jacques Goldman en personne puisqu’il a dit qu’il ne s’en sentait plus capable, mais un spectacle avec ses musiciens et mis en œuvre par son fidèle réalisateur Erick Benzi, avec le feu vert de l’artiste en personne.

Goldman est donc décortiqué sous tous les angles et porté au firmament lui qui a toujours voulu devenir le numéro 1 mais n’a pas du tout aimé la célébrité. Ce n’est là qu’un des paradoxes de cet artiste hors normes.

Un autre univers

Jean-Jacques Goldman retraité, en tout cas de la scène et des studios pour son propre compte puisqu’il continue d’écrire pour les autres, la question de l’héritage artistique se pose. Qui pour l’endosser ? Avec tout le respect qu’on leur doit, on ne va pas trouver la réponse du côté de Génération Goldman, l’album de reprises sorti en 2012. On n’est pas dans la même galaxie.

Si l’on considère le seul succès, ils sont pourtant nombreux à figurer sur la liste des prétendants. Des artistes vendeurs et qui remplissent des salles à la pelle, il y en a un paquet. On peut penser à Angèle, Mylène Farmer, Soprano, BigFlo et Oli, Indochine, Patrick Bruel, Francis Cabrel, etc. Mais là aussi, avec toujours le respect que chacun mérite, il est difficile de leur trouver un lien de filiation avec Goldman. D’ailleurs, aucun ne le revendique.

S’il faut élargir le spectre, on peut ajouter comme critère le fait d’écrire – avec succès ! – pour les autres. S’invitent alors les Zazie, Calogero, Pascal Obispo et autres Vianney. Eux aussi sont de gros vendeurs et attirent les foules. Mais ils n’ont pas ce petit plus qui les détache complètement du lot. Sans la moindre visibilité, Jean-Jacques Goldman parvient à toujours être la personnalité préférée des Français année après année et à faire parler de lui comme personne. Des noms précédemment cités, seuls Zazie, Mylène Farmer, Soprano, Francis Cabrel et Vianney s’invitent dans ce classement du Journal du Dimanche.

En réalité, il est vain de chercher un héritier artistique à Jean-Jacques Goldman. Comme il est inutile d’en chercher pour des monstres sacrés tels que Bob Dylan, Jacques Brel, Georges Brassens et Serge Gainsbourg, pour ne citer qu’eux. Si chaque artiste a sa personnalité et son aura, ceux-là ont ce petit supplément qui les propulse dans un autre univers, une sorte de panthéon de la chanson.