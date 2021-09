Il y a près de 20 ans que Jean-Jacques Goldman n’a plus donné de concert. Sa dernière scène officielle, sous son nom, remonte au 12 décembre 2002, ultime date de la tournée Un tour ensemble. C’était à Bordeaux, dans la patinoire Mériadeck. Et s’il y a eu les apparitions lors des spectacles des Enfoirés jusqu’à son départ en 2016 et d’autres shows du genre, avec plusieurs artistes donc, en 2011 et 2014, les fans ne cessent d’attendre son retour sur le devant de la scène.

Un espoir douché par le quotidien français Le Progrès. Dans son édition de mercredi, le journal fait part d’une lettre adressée par le chanteur à une fan inconditionnelle. L’échange remonte à quelques jours. Celle-ci l’avait interrogé sur son départ des Enfoirés et sur les rumeurs d’un possible retour scénique. La réponse que Jean-Jacques Goldman lui a envoyée est cash : "Tournée d’adieu ? Je suis triste de la tristesse que cette absence peut causer, mais je sais aussi ce que la scène exige d’implication, d’énergie, de désir, et je n’en suis plus capable. Et il me semble que ce serait trop difficile, émotionnellement aussi.”

La messe semble donc définitivement dite pour tous les aficionados qui espéraient encore un hypothétique retour du golden-boy de la chanson française. Du moins en version concert. Il leur reste à espérer qu’un jour le chanteur leur propose un nouvel album. Le dernier date également du début des années 2000. Chanson pour les pieds est sorti en 2001 et s’est vendu à plus de 1,6 million d’exemplaires.

Rappelons que si Jean-Jacques Goldman n’a plus rien sorti sous son nom depuis, il continue à écrire pour d’autre. On pense à Patrick Fiori, Liane Foly et Calogero. Cependant, en 2011, il avait prévenu qu’un retour en solo et discographique n’était pas à l’ordre du jour dans les années à venir… Cruel aveux pour celui qui a été dix fois la personnalité préférée des Français dans le classement du Journal du dimanche.