Ce 11 octobre, le chanteur fêtera ses 70 ans. Loin des yeux de ses fans mais toujours dans leur cœur. Et dire qu’à ses débuts, le métier ne voulait pas de lui… Evocation.

Jean-Jacques Goldman est un ovni. Ou plutôt un "pmimi", une personnalité musicale identifiable mais inclassable. Chez lui, tout est à la fois paradoxal et hors-norme. Son ego n’a pas d’équivalent, confie Éric Jean-Jean, l’une des voix de RTL en France et l’auteur de Goldman, une vie en chansons, (édition Hugo Doc), un ouvrage dans lequel il passe au scanner 60 titres écrits et composés par le prodige de la chanson française. Il le connaît bien pour avoir rencontré le chanteur à maintes reprises. "Ne croyez pas qu’il n’a pas d’ego", prévient-il. "Au contraire, il est très conscient de ce qu’il est, de son talent, de ce qu’il veut faire et de la réussite dont il a envie. Mais il n’a pas l’ego placé comme tous ces types qui roulent en voiture de sport, qui aiment être remarqués. Il n’a pas l’ego normal d’un artiste de son niveau."

Hors-norme, il l’est aussi par le nombre de disques qu’il a vendus. Ceux sous son nom, mais aussi ceux qu’il a écrits pour les autres. Dont D’eux de Céline Dion, l’album francophone le plus vendu de l’histoire. Et par sa présence sur les ondes. C’est simple, entre le début des années 80 et les années 2000, il est l’artiste le plus diffusé en radio, qu’il s’agisse de ses chansons ou, à nouveau, de celles qu’il a faites pour les autres : Patricia Kaas, Florent Pagny, Johnny, etc.