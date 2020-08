Fin juillet, Jean-Louis Aubert a inquiété ses fans. Dans un message posté sur les réseaux sociaux, il avait annoncé avoir été hospitalisé en raison d’une "anomalie génétique" et s’être retrouvé entre la vie et la mort. Une mésaventure qui semble aujourd’hui de l’histoire ancienne. L’ex-chanteur de Téléphone a donné de ses nouvelles et affirme aller très bien. "Me voici à la campagne, je suis quasiment au paradis (sans les inconvénients !), plaisante-t-il. J’ai les bras remplis de petits cadeaux pour vous mais mon épaule me tire un peu (il paraît que ça fait souvent ça quand on cloue les grenouilles)."

Privé de la tournée qu’il avait commencée avant la crise sanitaire et qui doit reprendre en janvier, Aubert s’était montré très actif sur les réseaux sociaux pendant le confinement. Il a enchaîné les prestations live presque au quotidien. Et dimanche, pour remercier son public, il a proposé un clip vidéo pour son titre "Le bonheur, ça ne se construit pas en dur", dans lequel ses fans sont à l’honneur.