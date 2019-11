À l’occasion de la sortie de son nouvel album, Jean-Louis Aubert a décidé de donner son premier concert au Bataclan, salle endeuillée en 2015 lors des attentats.

"Je me sens un peu utile en retournant dans cette salle. C’est un signe faible, mais quand même un signe de résistance, a-t-il affirmé au JDD. Avec ­Téléphone, on faisait toujours escale au ­Bataclan pendant nos tournées. Et c’est d’ailleurs à cet endroit que nous nous sommes reformés une première fois avec Louis et Richard. Je la vois un peu comme une église de la musique."