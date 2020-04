Ce n’est pas parce qu’il est confiné que Jean-Luc Fonck de Sttellla a perdu son sens de l’humour et de l’autodérision.

Entre un clip fait à la maison en mode confiné et la confection de ses prochaines "conneries" comme il les appelle, comprenez sa musique, ses chansons et autres chroniques, Jean-Luc Fonck de Sttellla semble plutôt s’accommoder de la situation actuelle. Il s’en est ouvert auprès de DH Radio. "Je suis toujours en train d’écrire et le confinement n’y change pas grand-chose. En général, les personnes qui écrivent de la musique sont en temps normal confinées. Tu es tout seul pour travailler, c’est différent de ce que connaissent la plupart des gens qui vont au travail."

(...)