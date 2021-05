La suite, c’est surtout en tant que producteur-réalisateur qu’elle s’est déclinée pour lui, avec des collaborations en compagnie de Michel Fugain et de Bernard Lavilliers. Puis, il y a eu le succès du filmet la tournée du même nom.

S’il est question aujourd’hui du Toulousain, c’est parce qu’il s’est fait une très grosse frayeur. Lors d’une promenade à vélo dans sa ville, Jean-Pierre Mader a lourdement chuté pour une raison qu'il ne s'explique pas. “J’étais passé sur un nid-de-poule, a-t-il expliqué au quotidien La Dépêche. J’ai vérifié par la suite si tout allait bien sur mon vélo et je suis reparti. Quelques mètres plus loin j’ai fait un soleil, certainement à cause de ce nid-de-poule. Heureusement, j’étais dans la file piétonne… Sinon… Une voiture et j’y passais !”

Bilan : une perte de connaissance, un fémur cassé et six semaines de rééducation. De quoi mettre en péril sa participation aux quelques dates de la tournée Stars 80 qui doit reprendre ses droits à la mi-juillet ? Manifestement pas. “Je serai d’attaque pour quelques dates avec Stars 80 à la mi-juillet. J’espère aussi me rétablir à 100 % rapidement pour reprendre la tournée Stars 80 en 2024 comme convenu.”