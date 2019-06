Il y a fort à parier que cela laisse Madonna de marbre mais Jeanne Mas s’est lâchée à propos de la reine de la pop.

Invitée d’On refait la télé sur RTL, la chanteuse, qui effectue son retour avec un best-of et deux concerts programmés à l’Olympia en avril 2020, a fustigé le prix des places de concert de la Madone qui grimpent jusqu’à 400 euros pour le Grand Rex quand ceux de Jeanne Mas pour l’Olympia sont compris entre 29 et 79 euros. "Quand on a la chance de faire ce métier et d’avoir autant d’argent que Madonna, il faut aussi rester un peu humble, raisonnable et donner du plaisir", s’est-elle indignée, ajoutant qu’elle a renoncé à son cachet pour plafonner le tarif des billets pour ses deux prestations parisiennes. Espérons qu’elle soit entendue même si on en doute fortement…