Georges Brassens a dédié directement deux chansons à Jeanne : Chez Jeanne et La cane de Jeanne. Au départ, elle avait acheté cette cane avec l’intention de la tuer et de la manger. Mais la bête avait de trop beaux yeux. Ils ne l’ont pas tuée et encore moins mangée.

Parmi les plus célèbres chansons de Brassens, il y a Chanson pour l’Auvergnat. Le fait est que le mari de Jeanne était Auvergnat. Il était carrossier, elle était couturière. La tante Antoinette est une cliente que Jeanne livre à domicile. Elle connaît Georges.

Quand il cherche à se cacher, elle propose de le recevoir chez elle. Le généreux Auvergnat est d’accord. En 1944, Brassens a 23 ans. Eux, trente ans de plus.