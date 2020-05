Le télécrochet va revenir bientôt sur nos écrans. Mais qu'est-il devenu de ces candidats emblématiques de l'émission ?

Jenifer

S’il y a une Star Académicienne qui a sorti son épingle du jeu, c’est Jenifer. Très appréciée des téléspectateurs dès le début de l’aventure, la petite niçoise, fragile mais au caractère bien trempé, a marqué la première saison du télécrochet par son talent mais également par sa relation avec Jean-Pascal Lacoste, alias J-P, autre candidat de la saison. Après sa victoire face à Mario Barravecchia, la carrière de la jeune femme, alors âgée de 20 ans, explose. Son premier single J’attends l’amour se classe en haut des charts, tout comme les autres titres de l’album Jenifer qui s’écoulera à plus d’un million d’exemplaires en Europe. Le succès de Jenifer est tel que la chanteuse est même invitée à partager la scène du Parc des Princes avec Johnny Hallyday. Un moment clé d’une carrière qui est alors lancée pour de nombreuses années.

Le public voit grandir Jenifer, véritable enfant de la télé, au son de ses tubes pour lesquels elle a collaboré avec Calogero, Kyo, Matthieu Chedid, Maxim Nucci ou encore Guillaume Canet. Devenue une véritable star de la chanson française, Jenifer continue son ascension dans la musique tout en prêtant son visage aux télécrochets à succès de TF1, The Voice, la plus belle voix et The Voice Kids, et en chantant pour la bonne cause avec la troupe des Enfoirés. Ces dernières années, le public l’a également vu troquer son costume de chanteuse contre celui de comédienne pour la télévision et le cinéma. Encore un domaine dans lequel Jenifer a réussi à briller.

Grégory Lemarchal

En 2004, Nathalie André, la nouvelle directrice est à la recherche de la perle rare qui pourra succéder à Élodie Frégé. Rapidement les coaches tombent sous le charme de Grégory Lemarchal et sa voix d’ange. Le jeune homme de 21 ans est talentueux et son histoire va rapidement émouvoir le public. Avant ses 2 ans, la mucoviscidose est décelée chez l’artiste originaire de l’Isère. Malgré cette pathologie lourde, le gamin se donne toutes les chances pour réussir artistiquement. Après un titre en rock acrobatique, il tente sa chance à Graines de star, à l’âge de 16 ans. Mais il ne perce pas. Ses tentatives dans le milieu de la comédie musicale n’aboutissent pas.

Mais sur le plateau de la Star Academy, son talent met tout le monde d’accord, notamment en offrant une interprétation magistrale de SOS d’un terrien en détresse, le tube de Daniel Balavoine. Au cours de la finale, Lucie Bernardoni, n’a d’ailleurs pas eu voix au chapitre. Le 22 décembre. Le petit prince l’emporte avec 80 % des suffrages ! Il s’ensuit le single Écris l’histoire issue de l’album Je deviens moi. Révélation francophone de l’année aux NRJ Music Awards en 2006, il enchaîne les succès, jusqu’en avril 2007 où la maladie l’arrache à la vie. Ses parents et ses proches montent l’association Grégory Lemarchal afin de poursuivre son combat. Depuis sa disparition, de nombreux hommages lui seront rendus. Un biopic intitulé Pourquoi je vis, en hommage à la chanson qui l’a révélé au cours de son premier prime à la Star Ac’, sera prochainement diffusé sur TF1.

Olivia Ruiz

Assurément, la première saison de la Star Academy chamboule les codes et offre de nouveaux jeunes talents à aduler. Dans une promotion exceptionnelle, une certaine Olivia Blanc ne laisse personne indifférent. Si en demi-finale, la jeune femme de 21 ans s’incline face à la future lauréate, elle est parvenue à conquérir le cœur du public. En 2003, Olivia Ruiz de son nom de scène, sort un premier album, J’aime pas l’amour, qui connaît son petit succès, avec 80000 exemplaires. Sa chanson Weepers Circus évoque, quant à elle, son passage douloureux mais obligé au cœur de l’émission de TF1.

C’est en 2005 que l’artiste laisse exploser son talent, avec La Femme chocolat. L’album est numéro un et s’écoule à un million d’exemplaires, devenant disque de diamant. En 2020, Olivia Ruiz annonce la sortie de son sixième album et d’un premier roman intitulé La Commode aux tiroirs de couleur. Il y est question d’exil et de quête identitaire. Toute une histoire.

Nolwenn Leroy

Après le succès du premier opus, la Star Academy revient pour une nouvelle saison. Mais qui succédera à Jenifer ? C’est la promotion des Emma Daumas, Georges-Alain, Jérémy Chatelain, Houcine et Aurélie Konaté. Ces derniers sont les grands rivaux de Nowlenn Leroy. Mais l’étudiante en Droit de 19 ans épate tout le monde, grâce à sa formation classique et ses bases de chant lyrique. Au cours de la finale, la Bretonne l’emporte avec 55 % des voix devant Houcine. Quatre mois après son sacre, elle sort le single Cassé, écrit par Lionel Florence. Le titre se classe numéro un des ventes en France et le single est disque d’or avec plus de 400000 exemplaires vendus. C’est le carton de 2003 ! En dix-sept ans, la chanteuse a sorti sept albums studio et classé un deuxième morceau en tête du Top 50, Nolwenn Ohwo. Marraine de la Fondation Abbé Pierre et membre des Enfoirés, elle fait aujourd’hui partie des personnalités préférées des Français

Quentin Mosimann

Au cours de la Star Academy 7, Quentin Mosimann sort rapidement du lot. Avec son univers jazz et électro, le Suisse captive. En finale, il parvient à battre Mathieu, avec plus de 52 % des voix. Dans la foulée, il sort le single Il y a je t’aime et je t’aime et Cherchez le garçon, une reprise de Taxi Girl, sur les plateformes de téléchargement, tous deux extraits de son album Duel. Sa passion pour le deejaying prend toutefois le dessus. En 2010, la carrière du jeune homme acquiert une dimension internationale. Il se produit derrière les platines aux quatre coins du monde et se classe, à plusieurs reprises, dans le Top 100 des meilleurs deejays mondiaux réalisé par DJ Mag. Ces dernières années, Quentin Mosimann a jonglé entre platines et télévision pour les besoins de D6bels on stage, qu’il a présenté sur La Deux, et The Voice Belgique, dont il a été coach à plusieurs reprises. Le passage à la trentaine a poussé le jeune homme à réaliser un travail d’introspection. En mars dernier, son clip Lonely choque par sa violence. On y voit Mosimann supprimer Quentin. Un avant-goût à son EP qui sortira en juin prochain.