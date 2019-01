"C’est très important pour moi de venir faire ce concert", confesse une touchante Jenifer Bartoli, encore les larmes aux yeux, au sujet de ce tragique accident de l’autoroute A1 - qui a fait deux morts et plusieurs blessés - impliquant un minivan dans lequel se trouvait la chanteuse le 6 mars 2017 (les deux chauffeurs ont été condamnés) et qui revenait de son concert au Cirque royal de Bruxelles. "On ne peut pas oublier, c’est impossible d’oublier. Ce sera une date encore plus particulière que jamais."

(...)