Jérémie Makiese, gagnant de The Voice Belgique 9, représentera nos couleurs au concours de la chanson. Et le footballeur s'est un peu cassé la voix à quelques jours de la compétition.



Dans l’histoire de l’Eurovision, la Belgique n’a réellement brillé qu’à une reprise en 62 participations. C’était en 1986, avec Sandra Kim et "J’aime la vie". Mais d’autres artistes belges se sont aussi illustrés. Notre pays compte en effet deux 2es places (en 1978, avec Jean Vallée et "L’amour ça fait chanter la vie", puis en 2003, avec la chanson "Sanomi" interprétée par le groupe Urban Trad) et deux 4es places avec des talents de The Voice Belgique, comme Jérémie Makiese. Il s’agissait de Loïc Nottet en 2015 ("Rhythm Inside") et de Blanche en 2017 ("City Lights").

Placé à la dixième place par les bookmakers avant même d’avoir présenté son titre "Miss You", Jérémie Makiese - coaché notamment par Bj Scott avec qui il a remporté la saison 9 de- a donc toutes ses chances., nous confie le jeune homme de 21 ans au sujet de son titre et clip.(...)