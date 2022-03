Ça fait bizarre de se dire que c’est la sortie de mon premier bébé, mon premier single", nous confie Jérémie Makiese, gagnant de la dernière saison de The Voice Belgique, en parlant de son titre "Miss You" avec lequel il représentera la Belgique lors du prochain Concours Eurovision de la chanson, en mai, à Turin. "Je suis très content car je suis fier du son que j’ai sorti. Et du message que je voulais faire passer qui est qu’il est difficile de se décider dans la vie. Mais aussi qu’au-delà de ces difficultés, ce qui t’attend, c’est souvent quelque chose de bien."

Le jeune chanteur de 21 ans, aussi gardien de but chez les espoirs du club de football de Virton, arrive donc avec "un message d’encouragement, de force et d’aide. Mais aussi de diversité culturelle, entre soul, pop et classique, à la James Bond. Je pense que je représente bien mon pays de la sorte." Et Jérémie Makiese d’évoquer le dilemme qui est à la base de "Miss You" (cf. aussi notre vidéo sur DH.be) : "Personnellement, je suis dans une situation où je suis un footeux. Du coup, pour l’Eurovision, j’ai dû faire un choix difficile entre le foot et la musique. Je n’aurai pas tout le temps la chance de pouvoir participer à L’Eurovision, donc cela a été un choix difficile pour moi… Mais mes coéquipiers m’ont soutenu et cela m’a facilité la tâche. En dehors de ça, j’avance dans ma vie et dans ma carrière artistique. En gros, c’est un mal pour un bien. Une rupture positive."

(...)