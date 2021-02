Je travaille donc je vais bien", confie d’emblée Jérémy Frerot, en pensant à certains de ses camarades musiciens qui ne peuvent pas bosser avec la crise sanitaire. "Cette période m’a fortement inspiré donc je l’ai tournée à mon avantage. Cela devient même presque un devoir de créer pour nous artistes en voyant le monde dans lequel on vit."

Ce 19 février sortira son deuxième disque solo, après Matriochka , pertinemment intitulé Meilleure vie (Pias). "Être enfermé m’a donné envie de voir beaucoup de monde, de me rendre compte que c’est cela qui m’anime, être entouré", poursuit l’ancien membre des Fréro Delavega, connus pour leurs bains de foule légendaires en plein concert ("impensable à l’heure actuelle !") ou leur tube "Le chant des sirènes" notamment. "Je me dis aussi que tout ce qui se passe, on le subit, on est malheureux mais c’est aussi un peu de notre faute...