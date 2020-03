Il se déroulera du 1er au 7 avril, sur Facebook. Et il y a du beau monde à l’affiche.

Inutile de se voiler la face, chaque jour qui passe accroît un peu plus l’inquiétude des habitués des festivals de l’été. Malgré certains messages rassurants des organisateurs, rien ne dit que les grandes messes de la musique pourront toutes être au rendez-vous. Une incertitude qui en pousse d’autres à se montrer créatifs. C’est ainsi que voit le jour #JeResteALaMaison, le premier festival confiné, ou e-festival, organisé du 1er au 7 avril, sur Facebook.

Il s’agit d’une initiative bénévole émanant des professionnels du secteur réunis au sein du collectif La Prod’ du Canap’. Plus de 80 artistes, et non des moindres, seront "rassemblés" pour l’occasion et proposeront des sessions live depuis chez eux, à regarder chez vous, à la façon du Living Room Concert organisé par Elton John.

La programmation est des plus variée et devrait rencontrer les goûts du plus grand nombre, avec certains noms qui font office de têtes d’affiche même si le concept s’en passe. On pense à Yael Naim dont le nouvel album est magnifique, à Oxmo Puccino, Sanseverino, Tim Dup, Tété dont les vidéos sur les réseaux sociaux cartonnent, Emily Loizeau et un certain Didier Wampas. Il y a même une sélection pour les kids, ce qui est une excellente idée, les enfants vivant souvent moins bien le confinement que les adultes. S’y retrouvent Aldebert, Gainsbourg For Kids, Radio Minus ou encore Le peuple de l’herbe.

Pour connaître la programmation quotidienne et les horaires, tous communiqués la veille, il faut se rendre sur la page Facebook de l’événement : festivaljerestealamaison.

Sans surprise, les artistes ne sont pas seuls derrière cette manifestation. Plus de cinquante producteurs et tourneurs y sont associés, car eux aussi ont vu toutes les affaires s’arrêter net avec les mesures de confinement. Ensemble, ils invitent d’ailleurs les fans de musique à ne pas perdre de vue que les spectacles, en chair et en os, reprendront une fois le confinement terminé. Ils invitent le public à ne pas l’oublier et à acheter ses places pour les spectacles à l’affiche d’ici quelques semaines, qu’il s’agisse des reports ou de nouvelles dates annoncées. C’est aussi cela se montrer solidaire du secteur culturel qui est sévèrement frappé par la crise actuelle.