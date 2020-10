Interview exclusive du producteur et DJ Master KG, auteur de "Jerusalema", le chant zoulou qui a fait danser la planète cet été. "Un tube n’a rien du miracle", dit-il.



Incroyable phénomène que celui de "Jerusalema". Numéro 1 partout dans le monde, cette chanson religieuse dont les paroles sont écrites en zoulou est le titre le plus shazamé du globe.

Sorti en Afrique du Sud il y a un an, le morceau a seulement explosé durant le confinement pour finalement devenir viral depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux. Même les stars comme Cristiano Ronaldo, Janet Jackson, etc., se sont mises à danser dessus. Résultat: plus de 162 millions de vues sur YouTube et ça ne cesse de grimper. " Je n’aurais jamais pensé composer une chanson au retentissement mondial, nous confesse le Sud-Africain Master KG, 24 ans à peine. Personne ne peut s’attendre à ça. Un tube n’a toutefois rien à voir avec le miracle. C’est juste énormément de travail et il faut croire en soi."

(...)