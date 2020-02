Focus sur l’artiste louvaniste qui mélange trap, pop et R’n’B.

A 21 ans à peine, Lyna sait déjà parfaitement où elle va. Avec ses deux EP, Gemini et Lemon Haze, qui vient de ressortir en version Deluxe, l’artiste propose une musique qui lui ressemble : désinvolte, ambitieuse et moderne. Sur son dernier single, "Moroccan Princess", elle s’en prend d’ailleurs à ses éventuels détracteurs. Si elle est attachée à ses origines marocaines et à ses racines traditionnelles, elle défend néanmoins son droit de parler de fessiers et autres joyeusetés, comme dans "Booty".

L’artiste louvaniste chante en anglais, même si elle a déjà tenté d’écrire des morceaux en flamand ou en français. "Je crois que c'est juste vraiment pas pour moi. J'aime les saveurs américaines. J'ai toujours chanté en anglais et je crois que pour moi ça ne va jamais changer, même si j'aime bien aussi essayer de nouvelles choses". Les influences américaines se ressentent d’ailleurs beaucoup dans ses musiques et dans son esthétique. Sa voix, elle, se rapproche de celle d’une Ariana Grande ou d’une Camila Cabello.

Ce samedi, elle donnera son premier concert sous son nom au Botanique. "C'est incroyable. Je ne peux pas expliquer comment je me sens. Je me sens à la fois heureuse et émotive parce que c'est toute ma vie. J'ai toujours voulu mon propre show et chanter avec un groupe en live. Et enfin ça va être le cas." Prolifique, son prochain EP est déjà pour dans quelques mois.

En concert au Botanique le 29/02