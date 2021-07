Mais qui est Sabri ? D'où vient-il ? Qu'est-ce qui l'anime ? On tente de répondre à ces questions en vidéo.





Sabri, "Elles", sur toutes les plateformes de streaming.

Février 2020 dans les couloirs du Botanique, un grand groupe de filles attend fébrilement devant l'entrée de la Rotonde. La salle organise un Mic Controller avec les jeunes pousses de la scène rap-RnB bruxelloise. On y retrouve notamment Geeeko et Frenetik. Mais les demoiselles n'ont qu'un nom à la bouche, celui de. Le sourire charmeur et les chansons de lover du Bruxellois ont fait fondre le coeur de nombreuses "supportrices", comme il les appelle. A l'heure des réseaux sociaux comme premier outil de promotion pour des artistes émergents, c'est par ce canal que le chanteur s'est fait connaître et à développer une fan base déjà plus grande que des artistes installés.