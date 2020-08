Jacques Mercier a bien connu l’interprète de "L’été indien". Un de ses textes devait figurer sur le prochain album du chanteur. Mais sa disparition le 20 août 1980 en a décidé autrement.

Papeete, 20 août 1980. Joe Dassin déjeune avec sa mère Béatrice et des amis, dont son parolier Claude Lemesle, chez Michel et Éliane, un restaurant de la capitale tahitienne. Ce voyage à l’autre bout du monde, il l’attendait depuis longtemps, pour s’éloigner du tumulte des tournées, de la lutte pour la garde de ses deux fils menée face à sa seconde épouse qu’il vient de quitter et pour se remettre d’un ulcère à l’estomac qui lui a valu de passer sur le billard. Il est midi et demi ce jour-là lorsque le chanteur est pris d’un malaise cardiaque. "Qu’est-ce qui m’arrive ?", dit-il avant de s’effondrer et de s’éteindre. Il n’avait pas 42 ans…

Quarante après sa disparition, ses succès résonnent encore comme autant de mélodies immortelles, de "Bip bip" à "L’été indien" en passant par "Les Daltons, "Les Champs-Élysées" "Siffler sur la colline", "L’Amérique", "Et si tu n’existais pas", etc. Sans oublier toutes ces chansons qu’il a aussi écrites pour les autres. Son ami Carlos et France Gall entre autres. Avec plus de 50 millions de disques écoulés, Joe Dassin figure toujours parmi les plus gros vendeurs en France.