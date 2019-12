Pierre Billon :

Pierre Billon a dû, dans sa vie, s’entendre souvent dire que l’album préparé pour Johnny par Michel Berger avait relancé la carrière de la star. "Ce qui est vrai, c’est qu’à la fin de ma collaboration avec Johnny, j’avais le sentiment qu’Universal avait tendance à laisser mes productions dans un coin du studio. Je constate aujourd’hui qu’on s’en est beaucoup servi par la suite. Personnellement, j’ai adoré cette période. L’album Nashville 84 n’était constitué que de duos avec des superstars américaines qui, au départ, ne connaissaient rien de Johnny. C’était mon rôle de les lui amener. Stray Cats, à l’époque, était au sommet de la gloire. Antoine de Caunes était très pote avec eux. C’est grâce à lui qu’ils sont venus sur l’album. Tony Joe White, lui, connaissait déjà Johnny. Ils avaient déjà travaillé ensemble. Mais les Everly Brothers ou Emmylou Harris, merveilleuse chanteuse country, non. Carl Perkins, non plus. C’est le créateur de Blue Suede Shoes, un homme qui travaillé avec Elvis Presley… Il ne connaissait rien de Johnny. Je lui ai simplement demandé de regarder le chiffre des droits d’auteur qui lui arrivaient de France. Là, il a compris…"

Vous diriez de Johnny qu’il était un gros travailleur ?