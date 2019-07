Musique Johnny Clegg se battait depuis quatre ans contre un cancer. Il s’est éteint à 66 ans.

Voici quelques années, lors d’un concert de Cali au Cirque Royal, une tête familière nous était apparue quelques rangs en dessous du nôtre. Impossible, toutefois, de mettre un nom sur le visage. Avec nos collègues, on s’était creusé la tête pendant toute la première partie avant que la lumière soit. C’était tellement incongru et improbable que l’on n’avait pas osé le rapprochement et pourtant, c’était bien Johnny Clegg qui était venu assister à la performance du Français. Et pour cause, c’est à Bruxelles que son album Assi Lassi avait été produit.

(...)