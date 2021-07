Il en faut du culot pour vouloir faire revivre Johnny Hallyday sur scène quatre ans après sa disparition. Ce sera en 2022, avec un Symphonique Tour qui fera étape à Bruxelles le 22 mai, à Forest National. Cette audace, nulle autre qu’Yvan Cassar ne pouvait se la permettre, lui qui a accompagné le Taulier comme directeur musical pour ses concerts et ses orchestrations à partir de 1998 et le Stade de France. Parce qu’il y a cette longue amitié qui les unit. Et parce que le chef d’orchestre a un impressionnant C.V. Son nom est associé à ceux de Mylène Farmer, Charles Aznavour, Céline Dion, Jean-Jacques Goldman, Patricia Kaas, Pascal Obispo, Michel Sardou, Florent Pagny, Grégory Lemarchal, Dorothée ou encore Jean-Michel Jarre !