Non, vous ne rêvez pas, Johnny Hallyday redonnera bien de la voix sur scène en 2022. Il fera étape à Forest National le 21 mai à l’occasion d’une tournée de 20 dates intitulée Johnny Symphonique Tour.

Évidemment, le rocker n’est pas ressuscité, mais sa voix fera vibrer les murs de la grande et vénérable salle bruxelloise. Sa vraie voix, pas celle d’un imitateur ou d’un sosie vocal comme Jean-Baptiste Guégan. Elle sera accompagnée par un chœur et un orchestre symphonique que dirigera Yvan Cassar qui fut son directeur musical et qui a aussi collaboré avec tout le gratin, à commencer par Mylène Farmer, Céline Dion, Charles Aznavour, Jean-Jacques Goldman, Michel Sardou et bien d’autres.

Sur scène se sont plus de 100 artistes qui accompagneront la voix du Taulier pour un spectacle qui s’annonce exceptionnel et qui s’inscrit dans la suite du projet Johnny dévoilé en 2019 et vendu à plsu de 500000 exemplaires. Il s’agissait de 12 titres emblématiques du Taulier réorchestrés par Yvan Cassar sur base des discussions qu’il a eu avec le rocker et les travaux qu’ils ont effectués ensemble.

Les places pour ce spectacle sont d’ores et déjà en vente sur www.next-step.be et dans les points de vente habituels.

L’album Johnny va aussi connaître un second volet intitulé Acte II. Il proposera à nouveau 12 titres toujours réorchestrés par Yvan Cassar, dont “Je te promets” lancé ce vendredi 1er juillet en single éclaireur. Sortie prévue de l’album : le 10 septembre prochain. Après la sortie du live inédit enregistré à Bercy en 2003, les fans de Johnny sont gâtés ces derniers temps.