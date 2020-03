José Garcia est l’invité de Sandrine Dans dans Les musiques de ma vie, sur Bel RTL ce dimanche 22 mars. L’un comme l’autre dévoilent les sons dont ils sont fans.

De passage en Belgique, José Garcia a accepté l’invitation de Sandrine Dans pour participer à son émission Les musiques de ma vie à écouter sur Bel RTL le dimanche 22 mars entre midi et 13 heures En exclusivité, la DH a assisté à ce moment convivial et en a profité pour parler musique avec l’acteur et avec l’animatrice du rendez-vous, histoire d’en savoir plus sur leurs goûts personnels.

Quelle place occupe la musique dans votre vie ?