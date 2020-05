Le chanteur britannique est décédé le 18 mai 1980. Les anciens membres du groupe ont décidé de lui rendre hommage ce lundi.

Cela fait déjà 40 ans que le chanteur de Joy Division s’est donné la mort à l’âge de 23 ans. Deux des anciens membres du groupe culte britannique, Bernard Sumner et Stephen Morris, ont décidé d’organiser un événement en ligne ce soir à 21h en son honneur. Il s’agira d’un livestream de deux heures avec des discussions exclusives, de la musique et de la poésie. Le meneur de The Killers, Brandon Flowers, évoquera l’influence de Joy Division sur son groupe.

D’autres artistes comme Kodaline, Elbow et Lonelady seront également de la partie. Tous les bénéfices récoltés durant l’événement seront reversés à une association d’aide aux personnes atteintes de problèmes de santé mentale.

A noter également qu’une version remasterisée de leur deuxième album, Closer, sorti deux mois après la mort de Ian Curtis, est prévue pour le 17 juillet. Des titres mythiques comme "Love Will Tear Us Apart", "Transmission" et "Atmosphere" seront aussi disponibles sur le disque, en version remasterisée également.