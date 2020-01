À moins d’avoir vécu en ermite dans une grotte sans aucun contact avec l’extérieur pendant le dernier quart de siècle, il est impossible d’avoir échappé au phénomène Tryo. Depuis la sortie du tube "L’hymne de nos campagnes" en 1998, le groupe français n’a plus arrêté de distiller ses albums et surtout de se produire sur toutes les scènes de France, de Belgique et même de contrées aussi improbables que le Népal ou le Soudan, qu’elles soient petites ou gigantesques. La preuve avec le concert anniversaire qui verra le quatuor célébrer ses 25 ans à Bercy (l’actuel AccorHotels Arena) le 13 mars avant d’attaquer quelques festivals cet été.