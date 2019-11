Julien Clerc est l’incarnation même de l’élégance. Personne, en cinquante ans de carrière, n’a jamais rien trouvé à redire à ce constat flatteur. Malheureusement, en cet après-midi automnal, le chanteur de 72 ans se bat contre une vilaine grippe, et garde la tête enfoncée dans une écharpe pour tenter, tant bien que mal, d’en réchapper. On l’attendait plus fringant. Mais l’élégance est avant tout affaire d’attitude. L’homme est sérieux, disponible, concentré. Les yeux rivés sur un sachet de thé, il affiche l’aura et le professionnalisme des grands chanteurs populaires, issus d’un monde où le temps, la profondeur et le contact humain avaient autant de sens que d’importance.

Brassens contre Chopin

Quand sort son premier 45 tours en mai 68, on l’imagine sur les barricades, chevelure au vent, galvanisant la foule à coups de chants libertaires. Mais il n’en est rien, le chanteur passe, de son propre aveu, "complètement à côté des événements". Il a le cœur ailleurs, les doigts collés au piano et les yeux rivés sur une fille. Baladé dès sa plus tendre enfance entre le foyer d’un père gaulliste et celui d’une mère de tradition communiste, le jeune homme a opté pour une certaine neutralité politique, et se concentre sur l’essentiel : la musique. "Dès mon plus jeune âge, je n’ai entendu que de la bonne musique", lance-t-il d’emblée. "Différente, mais bonne des deux côtés. Les idoles de ma mère, c’était Brassens, Aznavour, Léo Ferré, Yves Montand. Chez mon père et ma belle-mère, à Bourg-la-Reine (banlieue parisienne, NdlR), c’est Bach, Mozart, Chopin." Les deux femmes ne se croisent jamais, et ne s’adressent la parole qu’à une seule occasion : lorsqu’il est question d’inscrire le petit Paul-Alain Auguste Leclerc à des leçons de piano.

(...)