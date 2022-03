"Jamais !, s’exclame directement le chanteur de 39 ans. Ça fait fort longtemps que mes espoirs dans ce domaine-là se sont évaporés. C’est un immense cirque d’ego, d’injustice et de culpabilisation permanente des citoyens. Je suis assez déçu de ce cirque égotique qui revient en permanence et qui s’engage sur de grands changements mais qui ne sont pas mis en place une fois le pouvoir atteint." Une "désillusion" et une "colère" qu’il partage avec beaucoup de concitoyens. "Je tente, à ma toute petite échelle, au travers de mes chansons ou sur scène, d’inciter à continuer de rêver, espérer et se sentir à la hauteur de notre place sur cette planète. Car c’est à l’échelle locale qu’il faut proposer des choses et agir ensemble. Plus les années passent, plus on devrait aller vers ce système-là."