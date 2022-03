La tournée "Aimée" de Julien Doré bat son plein partout en France. Très attaché à la Belgique, le chanteur doit également se produire sur la scène de Forest National les 19 et 20 mars prochain. Mais, quelque chose l'embête. Les jauges ne sont remplies qu'à 75 % alors que les fans ont déjà leur billet et que sa première date est sold-out et sa deuxième le sera bientôt...

Pour régler ce problème, l'interprète du Lac décide d'aller directement à la source en envoyant un SOS hilarant au... roi de Belgique ! "Majesté Mr le Roi de Belgique, Si je me permets de vous écrire aujourd'hui, c'est que mes concerts à Forst National approchent !! Celui du 19 mars est COMPLET depuis des mois, et celui du 20 mars en passe de l'être (mais si besoin d'une petite invit pour la famille au dernier moment, je peux gérer), écrit-il en privé sur le compte Instagram Belgian Royal Palace, compte officiel de la monarchie belge. Le problème à l'heure où j'écris c'est qu'avec les régulations de jauges en vigueur dans votre pays que j'aime tant, beh je sais pas si je vais pouvoir jouer étant donné que Forest National sera full à craquer et que pour l'instant à cause du système d'aération des salles ou quelque chose comme ça, on ne peut jouer qu'à 75 % de la capacité si j'ai bien compris... Le blem c'est que les 19 et 20 le public belge & moi-même on va être à 100 % (en nombre déjà et aussi) en chaleur humaine."

Il conclut par ces mots : "Bref, je ne sais pas si dans les jours à venir vous avez prévu peut-être avec la Team du Gouv d'ouvrir à nouveau tous les grands concerts à 100 % des jauges mais n'hésitez pas à me dire, par DM. Bisous et grand merci."

Est-ce que le chanteur aura droit à une réponse à sa question? En tout cas, le message est passé...

"Aimée" - La Tournée: Infos et réserv. sur www.forest-national.be