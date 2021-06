Le chanteur parle de l’importance de la transmission. "Quand les expériences viennent chambouler notre vie et quand on a la chance d’être en bonne santé, il faut aider ceux qui n’ont pas cette chance".

Et celui qui retournera bientôt sur scène et sera présent lors de la soirée de clôture du 18 septembre au Wex (avec ou sans public? "Tout dépendra des règles sanitaires à ce moment-là ") aux côtés notamment d’Amir, Adamo ou encore Typh Barrow et Daniel Lévi avait aussi une pensée pour tous les bénévoles du Télévie qui ont aussi souffert durant cette traversée de la crise du Covid.

"Ce rôle est une évidence pour moi, a déclaré Julien Doré, déjà présent comme invité en 2017 au Télévie. Je me sentais capable d’être à la hauteur". Et d’ajouter, à l’aube de ses 39 ans que " plus le temps passe, on grandit".