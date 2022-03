Après la réponse du Palais royal suite au message qu’il a adressé au roi Philippe, Julien Doré a poussé son délire plus loin pour ses concerts belges de ce week-end.

On a eu peur que les concerts ne reprennent jamais, nous confie d’emblée Julien Doré, heureux de repartir en tournée, notamment ce week-end, les 19 et 20 mars, à Forest national, mais aussi le 10 juillet au Baudet’stival, le 6 août à Ronquières et le 11 décembre, date à laquelle le chanteur clôture son Aimée Tour chez nous, à Forest National. "Il y a eu une période où le fait de ranger le domaine artistique dans une case, et même étiqueté comme non essentiel, est quelque chose qui nous a marqués. Définir la culture vivante de la sorte est un symbole très fort."

N’avez-vous jamais pensé à tout arrêter ?

"Non. À chaque fois que je pense à la chance que j’ai de faire ma passion, je pense au fait que peux la vivre uniquement grâce aux équipes qui m’entourent. Donc j’ai continué à travailler avec eux sur la mise en scène de cette tournée, à injecter cette énergie positive en leur disant qu’on va aller au contact des gens dès que possible."

(...)