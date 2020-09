Nom d’une pipe en bois : Juliette Gréco a tiré sa révérence à 93 ans. Hommage

Elle était intemporelle et se foutait des convenances. Ceux qui ont écrit pour elle le savaient bien et l’avaient reconnue comme une des leurs. Queneau, Prévert, Boris Vian, Serge Gainsbourg. Excusez du peu… Fait rare, elle était devenue, de son vivant, une icône, une référence, dont on s’emparait en chansons, au cinéma. En 1976, Nicolas Peyrac lui adresse un clin d’œil dans “Et mon père”. “Et Juliette avait encore son nez”, dit-il, faisant référence à l’opération choisie par la chanteuse. En 1982, dans Le père Noël est une ordure, c’est un air de Gréco que fredonne Katia/Clavier le soir du réveillon. “Un petit poisson, un petit oiseau, s’aimaient d’amour tendre, mais comment s’y prendre, quand on est dans l’eau ?”

L’air de ne pas y toucher, Juliette Gréco était partout, depuis 70 ans. La chanteuse et actrice, qui s’est éteinte dans sa maison de Ramatuelle, mercredi, à l’âge de 93 ans, avait gardé intacte la flamme de la passion qui l’a toujours animée.