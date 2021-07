En avril dernier, Junior et Florentin avaient fait le buzz sur RTL-TVi dans la quatrième saison de "Mariés au premier regard". Trois mois plus tard, voilà que ceux qui sont devenus de grands amis à la suite de l’émission de dating de la chaîne privée belge se retrouvent à nouveau sous le feu des projecteurs. Forts de leur communauté glanée à la suite de "Mariés au premier regard" - soit plus de 25 000 abonnés à eux deux sur Instagram -, on retrouve les deux anciens candidats de RTL-TVi au casting d’un clip de rap. Son nom? "Hasta Luego" ("Au revoir" en espagnol) de MK, aka Kévin Mélard de son vrai nom.

Peut-on parler d’une reconversion ? En jouant les acteurs le temps d’un clip, les deux potes - en compagnie d’Amélie, Première Dauphine de Miss Tattoo Belgique - semblent en tout cas s’amuser dans leur rôle. En effet, dans "Hasta Luego", on y voit Florentin incarner le petit copain d’Amélie. Sauf que sa petite amie le trompe avec… Junior. Si le scénario n’a rien à voir avec "Mariés au premier regard", le clin d’œil est là. "Ils ont tous été formidables et ont su devenir acteurs", détaille ainsi le compte Youtube 788Media où est diffusé le clip. Tournée le 13 juin dernier sur la place Darche à Longwy en France, la vidéo a été dévoilée le 30 juin dernier. "Un peu plus de 1 000 vues en 24 h (plus de 5 200 ce dimanche ; NdlR), merci à vous tous de m’accorder un peu de votre temps, a ainsi écrit le chanteur MK sur son compte Facebook. Ça nous donne de la force et de l’envie pour continuer."

MK étant un artiste originaire de Longwy, très proche du sud du Grand-Duché, il n’est pas étonnant que Florentin (agent de sécurité au Luxembourg) se soit rapproché du rappeur pour ce clip. Dans lequel on voit l’habitant d’Habay, après une longue soirée d’ivresse, chicha aux lèvres, se consoler comme il peut dans les bras d’une deuxième jeune femme. Avant que le clip ne se termine, la larme à l’œil… en voyant Junior flirter avec son ex-copine.