Moins d’un mois après la sortie de son nouvel album, 30, Adele reste la reine du streaming. La semaine dernière, son single “Easy On Me” trônait toujours au sommet du Top 200 de Spotify, le classement des titres les plus écoutés à l’échelle planétaire. Cette semaine-là, la chanson a été écoutée en ligne plus de 42 millions de fois. Et sur YouTube, son clip totalise près de 200 millions de vues.

L’engouement est aussi de mise pour ses concerts, du moins ceux annoncés parce qu’elle n’a pas encore dévoilé de tournée. Pour le moment “seules” 24 dates étaient mises en vente pour sa résidence à Las Vegas, du 21 janvier au 16 avril prochain. Les 102 000 tickets disponibles se sont arrachés lors de la prévente organisée avec un tirage au sort. La chanteuse a bien aidé à ce que ces places soient prises d’assaut. Dans les colonnes du magazine Rolling Stone, elle avait laissé entendre qu’elle ne fera pas de tournée mondiale : “Je ne veux pas que les gens viennent effrayés à mon spectacle. Et je ne veux pas attraper le Covid.”

Selon nos informations, il devrait bien y avoir une tournée mondiale. Reste à savoir quand étant donné les nouvelles restrictions et le fait qu’elles ne sont pas identiques dans tous les pays.

Outre Las Vegas,deux shows sont aussi prévus à Hyde Park, à Londres, en juillet prochain. Mais là aussi, c’est archi complet. Il n’y a plus un billet en vente via la billetterie officielle. Même les places super VIP à 600 £ sont parties… Et par la bande, il faut avoir le portefeuille solidement accroché. Certains tickets se vendent plus de 10 fois leur prix, flirtant avec les 7 500 £!

Ce n’est rien au regard des places pour les shows de Las Vegas. Le site www.ladbible.com a repéré des places en vente sur les marchés parallèles à… 35 000 $!