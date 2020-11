"Je me sens trahie." C'est par ces mots que Céline Dion a accueilli la décision de la Commission californienne du travail, qui la condamne à payer les sommes prévues dans un contrat avec son ex-agent, Rob Prinz, et son ancienne agence artistique, ICM Partners. Elle les accusait d'avoir touché des commissions bien trop élevées. Qui monteraient, si l'on en croit les chiffres publiés par The Guardian, à 13 millions de dollars.

Selon le journal britannique, M. Printz avait négocié un contrat, courant jusqu'en 2026, de 272 millions de dollars pour ses concerts à Las Vegas, 212 millions de dollars pour ses tournées et un bonus de 5 millions de dollars à la signature. Dans ses attendus, la Commission précise qu’ICM Partners doit toucher 1,5% des sommes brutes pour tous les spectacles à Las Vegas, 3% pour tous les concerts en tournée et 1,5% pour ceux donnés au Québec.

L'avocat de Céline Dion a déjà annoncé qu'elle ira en appel devant la California Superior Court.