Le Canadien devient le plus jeune chanteur à classer ses sept albums en haut des charts.

Les ambitions du chanteur canadien pour son dernier album Changes étaient très claires depuis le départ : le classer tout en haut du classement. Il avait d’ailleurs fait appel à ses fans pour grossir le nombre de streams, en les encourageant par exemple à laisser tourner son album la nuit sur les plateformes. 231 000 ventes et plus de 122 millions de streams plus tard, voilà qui est désormais chose faite, son premier opus depuis 2015 se classe cette semaine numéro un. Il était auparavant devancé par le nouveau venu sur la scène rap, Roddy Rich.

Avec ce tour de force, l’interprète de 25 ans bat le record du plus jeune artiste solo parvenant à classer sept de ses albums en pôle position dans le Top 200 du Billboard. Il détrône ainsi Elvis Presley qui détenait ce titre depuis Blue Hawaii en 1961 quand il avait 26 ans. Comme le relève le magazine américain, si les groupes étaient pris en compte, les quatre membres des Beatles étaient plus jeunes que Justin Bieber lorsqu’ils ont vu leur septième album atteindre le haut du podium.

La joie pourrait cependant être de courte durée pour Justin Bieber, le plus gros boys band du moment, BTS, vient de sortir son tout nouveau disque, Map Of The Soul :7. Très attendu, il s’était déjà écoulé à plus de 4 millions d’exemplaires en pré-commande. Même avant sa sortie, l’opus est déjà devenu l’album le plus vendu depuis Divide d’Ed Sheeran en 2017. Celui-ci risque bien de prendre la place de Changes très bientôt. L’artiste pourra cependant se consoler avec le soutien sans faille de la jeune superstar Billie Eilish qui pousse ses fans à aller écouter cet album. Dans le documentaire "Seasons" diffusé sur Youtube, elle déclare même :"Je tiens à lui plus que quiconque dans ma vie !".