"C’est une nouvelle expérience pour moi de bosser en indépendant, nous confie d’emblée Kamini, qui a récolté 22.000 euros en financement participatif pour réaliser son Troisième acte, un album qui sortira en novembre. Je n’ai pas de producteur ni de maison de disques car je ne veux plus faire dans le mainstream. Cela fait quatre ans que je n’ai pas sorti de disque car mon film Bienvenue à Marly-Gomont est sorti (plus de 500.000 spectateurs en salles, Ndlr.), j’avais la tournée de mon one man show (Il faut que je vous explique) et mon émission télé (Les gens des Hauts, chaque dimanche, sur France 3 Hauts-de-France). Mais je suis déterminé à le faire par moi-même et partir ensuite en tournée.”



L’artiste français désirait surtout composer un opus de qualité.