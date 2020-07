L'événement virtuel se tiendra les 25 et 26 juillet.

Voilà une artiste que l’on avait sans doute pas imaginé devenir la tête d’affiche de Tomorrowland. La pop star Katy Perry vient d’annoncer qu’elle se joindra à l’événement qui doit se dérouler les 25 et 26 juillet prochain. Coronavirus oblige, cette édition sera tenue entièrement en ligne. La chanteuse se produira donc depuis chez elle, en Californie, tout comme les 60 autres artistes également à l’affiche. Les habitués comme Amélie Lens, Armin Van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike ou encore Lost Frequencies seront bien-sûr au rendez-vous.

En plus de ses tubes, Katy Perry viendra aussi présenter des extraits de son nouvel album, Smile, prévu pour le 14 août. L’interprète de "Roar" explique avoir toujours eu envie de faire partie du festival et confie qu’elle a toujours été fascinée par les innovations, inventions et technologies utilisées lors de l’événement. "Je suis tellement content de faire partie de cette version, et j'espère que mon set vous fera sourire", assure-t-elle.

Comme à son habitude, le festival ne fera pas dans la demi-mesure. Les organisateurs ont misé sur la 3D, sans oublier les habituels feux d’artifices et lasers pour donner au public le sentiment d’assister au festival, même depuis chez eux. Le pass weekend est à 20€ tandis que le pass journée est à 12,50€. Rassurez-vous, pour une fois, il y en aura pour tout le monde !