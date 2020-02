Alors qu'il sapprêtait à remonter sur scène dans le cadre de sa tournée "Thérapie Tour", Keen'V a été coupé net dans son élan.

Le chanteur français a exprimé sa déception dans un long post et une vidéo postés sur Instagram ce lundi 24 février. "Je ne vais pas y aller par quatre chemins", commence-t-il, "Je fais cette vidéo pour vous annoncer que le 'Thérapie Tour' n'aura pas lieu. Vous n'avez pas été au rendez-vous".

Hésitant, le chanteur explique qu'il a peut-être été trop ambitieux, en réalisant cinq tournées sur les six dernières années et faisant de celle-ci "le projet de trop".

C'est un coup dur pour l'interprète de "J'aimerais trop", qui a décidé de s'éloigner un peu des réseaux sociaux pour éviter "de lire la déception" de ses fans. "J’imagine votre déception, dites-vous que la mienne est incommensurable, car c’est sur scène avec vous que je suis le plus heureux".

Keen'V précise dans son post Instagram que les places des fans pourront être remboursées, avant de conclure : "Je reviendrai plus fort de cet échec plus motivé avec un projet qui vous plaira plus".

En espérant que les fans soient au rendez-vous la prochaine fois...