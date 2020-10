"Parce que je ne me sentais pas prêt, nous avoue-t-il. C’est impressionnant quand même de se voir dans un fauteuil rouge. Et juger la façon dont les gens chantent, surtout des enfants. C’était trop tôt. Je voulais encore faire de la scène, je voulais que ma carrière grandisse encore pour pouvoir me sentir bien et donner des vrais conseils. J’ai donc attendu jusqu’à ce que je sois prêt." Et l’interprète d’"Andalouse" de préciser pourquoi avoir opté pour la version kids. "J’ai voulu commencer avec des enfants pour leur faire part de mon expérience. C’est le plus important car je sors de là-bas donc je sais ce que cela fait d’être de l’autre côté. C’est mon avantage."