Premier artiste musical à avoir reçu le prix Pulitzer (pour son album “Damn” en 2017), Kendrick Lamar est aussi passé maître dans l’art de la concision en manière de communication. Sur le site oklama.com, unique canal de diffusion du rappeur, on ne trouvait ces derniers jours que trois liens. Le premier renvoyait à un communiqué succinct de deux lignes annonçant la sortie de son nouvel album “Mr. Morale & The Big Steppers” ce vendredi 13 mai sur son label TPE (Top Dawg Entertainment). Le second conduisait à une photo où on votait sa main tenir deux CD intitulés “Master Copy”, laissant supposer une grosse matière accumulée depuis son album “DAMN” et le soundtrack du film Black Panther en 2018.

18 titres, 73 minutes

Le troisième rappelle le hiatus que s’est offert la star ces dernières années sans pour autant donner trop de détails. “Je suis resté des mois sans téléphone. J’ai passé la plupart de mes journées avec des pensées fugaces en écrivant. Et en écoutant de la musique. L’amour, la perte et le chagrin ont perturbé ma zone de confort. Mais les lueurs de Dieu ont pu s’exprimer à travers ma musique, mes textes et ma famille.” Ces maigres teasers, ses apparitions fugaces à la mi-temps du Superbowl et au Coachella (oui, aux États-Unis, on en a plus parlé que du concert de Stromae) ainsi que le premier single The Heart Part 5 ont relancé la machine.

"Mr Morale & The Big Steppers" est donc disponible depuis ce vendredi 13 mai. Comme supposé, l’album est double : 73 minutes réparties en dix-huit titres (neuf sur le disque 1, neuf sur le disque 2). Première grosse surprise : traversé d’un sample de Marvin Gaye, le single The Heart Part 5, sorti le week-end avec une vidéo qui a déjà beaucoup fait parler d’elle, ne figure par sur l’album.

Piano omniprésent

" Mr Morale & The Big " démarre très fort avec United Grief : un piano jazz, une ambiance crépusculaire et ce flow accéléré, inimitable et scintillant. Qu’il vienne de samples de disques jazz, soul ou de banques de sons, le piano est omniprésent sur ce double album. On l’entend ainsi marié à des sons électro sur N95 et sur l’excellent Wordlwide sur lequel Kendrick Lamar refait en mode introspectif le parcours de sa vie. Sur le premier album, qui séduit par sa diversité, Kendrick Lamar décline toute sa palette vocale car l’homme sait chanter, minauder (la ballade Purple Hearts avec les featurings de la chanteuse rap/r&b d’Atlanta Summer Walker et Ghostface Killah du Wu-Tang Clan) et aussi se montrer vindicatif.

Avec Beth Gibbons de Portishead

Sur We Cry Together, il s’en donne ainsi à cœur joie avec la comédienne Taylor Paige. Kendrick lui donne du " fuck you bitch " et du " pussy ". Elle lui répond par " Fuck you nigger " et " your mama is a bitch ". Les radios vont être contentes. Ailleurs, il nourrit son propos de mysticisme (Count Me Out et son chœur féminin gospel), de black empowerment et de son observation nuancée des injustices sociales (Mr . Morale, magnifique Savior). Riche et varié dans ses ambiances, " Mr Morales & The Big Steppers " abrite aussi deux ballades pas loin de la pop (Crown avec son piano et Silent Hill avec son beat minimaliste). Elles figurent toutes deux sur le deuxième album qui est beaucoup plus posé dans ses ambiances. Grosse claque enfin avec Mother I Sober sur lequel on retrouve la voix de Beth Gibbons, chanteuse du groupe trip-hop de Bristol Portishead. A coup sûr un des moments les plus forts de ce double album qui permet à Kendrick Lamar de récupérer son trône. Qu’est-ce qu’on va pouvoir lui donner après un prix Pulitzer ?

Glastonbury

Et la suite ? On espère bien sûr un passage en Belgique. Ses dernières apparitions chez nous remontent à l’année 2018 (Sportpaleis d’Anvers et Pukkelpop) dans le cadre de la DAMN Tour. Cet été, il est en tête d’affiche du festival Glastonburry le 22 juin aux côtés de Paul McCartney et il se produit le lendemain à Milan et le 8 juillet à Rome. Chez nous, rien n’est encore confirmé.

Kendrick Lamar, Mr Morale & The Big Steppers, Top Notch.