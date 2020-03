Le casting de la grande fête Music For Bricks programmée au Palais 12 le 29 avril ne cesse de s’enrichir. Après Alice on the Roof, Selah Sue, Henri PFR, Loïc Nottet et Coely, Suarez, Blackwave, l’incontournable Kid Noize et Clouseau font leur apparition sur l’affiche.

La participation de ces derniers, très populaires en Flandre, accentue le caractère national de l’évènement. Rappelons que l’intégralité de la recette de Music For Bricks est destinée à l’Unicef pour la construction d’écoles en Côte-d’Ivoire. Infos et réservations : www.musicforbricks.be, www.ticketmaster.be et autres points de vente habituels. Ou 070.660.601.