Kid Noize avait donné rendez-vous à ses fans et à tous les autres dimanche à 16 heures, sur Instagram, pour un DJ set de son cru (à revoir ici). Histoire de donner un peu de peps et de légèreté alors que l’atmosphère se fait de plus en plus pesante en raison du coronavirus ? Oui, mais pas que. "L’envie de faire cela était déjà présente depuis assez longtemps, nous a-t-il confié une petite heure avant de prendre place derrière ses platines. Il était prévu que l’on fasse cela mais pas aussi rapidement. Mais les circonstances actuelles ont fait que la chose s’est présentée à nous comme une évidence. On nous a annulé tous nos concerts. Il y a un manque du public mais aussi de notre côté."

(...)