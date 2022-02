"L’année dernière, on avait juste fait du virtuel, nous confie Gabriel Alloing, directeur du Kidzik Festival (infos sur kidzik.be). Et en 2020, on avait commencé le festival mais comme la Covid est arrivée au milieu, on a donc dû annuler la fin. Mais l’édition 2022 s’annonce au minimum "normale", sourit son directeur. "Ce qui est déjà pas mal par les temps qui courent. On est content quand les choses peuvent avoir lieu. Les partenaires ayant souffert et ayant été à l’arrêt pendant des mois, il fallait remobiliser les troupes pour avoir une offre sur douze lieux différents et avec des styles musicaux assez diversifiés allant du conte musical à la musique du monde en passant par le jazz."

Au programme ? (...)