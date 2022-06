La chaleur étouffante et quelques petits ennuis techniques n'auront pas eu raison des 60.000 fans complètement déchainés...

Les 60.000 festivaliers du Graspop ont, à nouveau, été soumis à un véritable marathon de 13h30 de musique metal non stop samedi. C'est sous une chaleur suffocante de 35°, que la troisième et avant-dernière journée du Graspop Metal Meeting Festival s'est tenue.

Les Américains de Korn, qui partageaient la tête d'affiche avec Judas Priest, ont délivré un set en puissance. Si à minuit, heure de leur entrée sur scène, la température baissé de quelques degrés, le parterre a été, lui, en ébullition. Les fans se sont défoulés: pogos, stage diving ont animés leur soirée sur les riffs de "Here To Stay", "Got the Life" ou "Falling Away From Me".

Les Américains n'ont pas ménagé leurs efforts. "Cela fait beaucoup trop longtemps que nous ne nous sommes plus vus", a déclaré Jonathan Davis avant de reprendre de plus belle sur un "Shoots and Ladders" entrecoupé d'une brève interprétation de "One" de Metallica