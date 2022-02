Quand cinq Californiens hirsutes et taciturnes débarquent de leur petite ville de Bakersfield, en 1993, personne ne les voit venir. Et le monde du heavy metal s’attend encore moins à ce que Korn réécrive instantanément et durablement les règles du jeu. Ouvertement influencé par Flea, le bassiste des Red Hot Chili Peppers, Reginald "Fieldy" Arvizu impose le "slapping" : technique héritée de la contrebasse, qui consiste à percuter les cinq cordes de sa basse avec sa main pour lui donner plus de puissance, sans y perdre en groove.

À ses côtés, James "Munky" Shaffer et Brian "Head" Welch maltraitent leur guitare à sept cordes en misant tout sur les riffs. Solos interdits, effet garanti. Le "Nu Metal" fait officiellement son apparition dans le jargon et ravage tout sur son passage, avec l’aide de groupes comme Limp Bizkit, Staind ou Linkin Park, intégrant, le cas échéant, des éléments venus du hip-hop.

Les tabous des nineties