Auréolée de son statut de reine de la pop, à l’instar de Madonna, Britney Spears, Katy Perry et une poignée d’autres, Kylie Minogue s’aprète à sortir son nouvel album. Une quinzième référence discographique au titre plus que prometteur:. De quoi faire rêver d’un nouveau tube à la “Can’t Get You Out Of My Head”, monumental carton du début des années 2000, ou “Your Disco Needs You” sorti également à l’aube de l’actuel millénaire. C’est d’ailleurs ce que laisse augurer “Magic”, le premier extrait issu de ce nouvel album, de même que le clip qui l’accompagne. Verdict le 6 novembre.

Kylie Minogue ne se laissant dicter la loi par persoonne, elle n’entend pas non plus voir le coronavirus gâcher la parution de ce nouvel opus. C’est pourquoi elle proposera un concert un concert virtuel planétaire le 7 novembre, pour “emmener les téléspectateurs dans un univers parallèle, de l’isolation à un dance-floor alternatif euphorique”. Baptisé Infinite Disco - Worldwide Performance Spectacular, il se déroulera à partir de 21 heures. Voilà qui promet quand on sait tout l’enthousiasme et le professionnalisme que met l’Australienne dans ses spectacles. Ce sera l’occasion de découvrir ses nouveaux titres mais aussi ses plus grands tubes qui sont légion.

Les tickets pour ce show Covid-friendly à voir sur la plateforme Dice seront mis en vente ce mercredi 21 octobre au prix de 17,50 euros pour l'Europe, sur le site https://dice.fm.