C’est tout sauf une surprise mais la performance n’en reste pas moins extraordinaire. En moins de 2 mois, l’album 30 d’Adele, commercialisé le 19 novembre dernier, a fait voler en éclat tous les compteurs l’an dernier. De quoi écœurer la concurrence. Elle s’est hissée en tête de tous les classements albums de l’IFPI en ayant vendu, tous formats confondus, plus de 5 millions d’exemplaires de son quatrième opus studio.

Elle trône même sur la plus haute marche du tout nouveau classement des ventes de vinyles, devant Harry Styles et la réédition de Rumours de Fleetwood Mac. Rappelons qu’Adele a été pointée du doigt pour avoir provoqué une pénurie de vinyles. Selon certaines sources, son label Sony avait demandé l’impression de 500 000 exemplaires de son nouveau disque, monopolisant de ce fait une grande partie de capacités de production dans le monde.

Chose rare, si pas unique, Adele s’impose à la tête des trois classements généraux proposés par l’IFPI. Celui des ventes de vinyles, celui des ventes physiques et des téléchargements, et celui qui additionne ventes physiques, téléchargements et écoutes en ligne. La Britannique fait office de seul dénominateur commun entre ces trois charts.

Du côté du classement de vinyles, proposé pour la première fois, on remarque logiquement la présence de plusieurs rééditions : Fleetwood Mac (Rumours), les Beatles (Abbey Road), Nirvana (Nevermind) et Pink Floyd (The Dark Side Of The Moon).

Si l’on s’intéresse aux ventes physiques et aux téléchargements, c’est Abba (Voyage) qui s’invite sur la deuxième marche du podium pour le retour après 40 ans d’absence. Suivent les incontournables Seventeen (Attacca), BTS (BTS, The Best), Ed Sheeran (Equals), Justin Bieber (Justice) et Taylor Swift (Red (Taylor’s Version)).

SI l’on additionne à cela les écoutes en lignes, Olivia Rodrigo (Sour) prend la deuxième place, devant Justin Bieber (Justice), Ed Sheeran (Equals), The Weeknd (After Hours) et Dua Lipa (Future Nostalgia). Voilà qui démontre la diversité des publics en fonctions des supports sur lesquels est proposée la musique.