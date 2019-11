Pour ces fêtes de fin d’année, deux must-have à glisser sous le sapin s’imposent: l’album symphonique de Johnny et le DVD des Vieilles Canailles. Le disque du Taulier a frappé fort à sa sortie : plus de 200 000 exemplaires ont été vendus en 15 jours et il truste toujours le top des ventes d’albums. Interrogés par Le Parisien sur ce best-of en version symphonique arrangé par Yvan Cassar, Eddy Mitchell et Jacques Dutronc n’ont pas mâché leurs mots. "C’est un truc d’outre-tombe. Moi je ne suis pas pour. C’est du beau travail mais cela reste du travail. Cela me fait penser à ce que les Américains font depuis longtemps avec Presley, Orbison.. C’est des trucs pour la Toussaint", a déclaré l’interprète de "Pas de Boogie-Woogie".

Même son de cloche du côté de l’ancien compagnon de Françoise Hardy : "Moi non plus, les trucs d’outre-tombe, je ne suis pas fan. Je préfère largement Mon pays c’est l’amour. Son album rock’n’roll. Il est pas mal. Mais je l’ai écouté sur du mauvais matériel. Il faut que je le réécoute sur du bon."