Les derniers titres sur lesquels travaillait le rappeur seront dévoilés le 17 janvier.

En septembre 2018, le célèbre rappeur américain décédait tragiquement des suites d’une overdose. Sa famille vient d’annoncer la sortie prochaine de son album posthume, le premier et probablement le dernier. Elle indique que Mac Miller était en train de travailler sur un autre album en même temps que Swimming, sorti en 2018. Celui-ci s’intitule Circles, il verra enfin le jour le 17 janvier prochain. "C'est un processus compliqué qui n'a pas de bonne réponse. Aucun chemin clair. Nous savons simplement qu'il était important pour Malcolm que le monde l'entende", peut-on lire dans leur communiqué.

Pour ce projet, Malcom James McCormick s’était entouré du compositeur et producteur Jon Brion. "Après son décès, Jon Brion a tenu à finir Circles, en prenant en compte les différentes discussions qu’il avait eu avec Malcom." Le producteur a notamment travaillé avec Kanye West, Frank Ocean, Peter Gabriel, Tom Petty ou encore Katy Perry. De belles collaborations qui, on l’espère, promettent un album à la hauteur du talent de l’interprète de "Self Care".

En octobre dernier, son entourage s’était opposé à la sortie d’une biographie sur Mac Miller. "Ce livre n'est pas autorisé ni approuvé par la famille de Mac. Nous n'y participons pas et apprécierions que vous non plus si vous connaissiez personnellement Malcolm", écrivait sa mère, Karen Meyers, sans donner plus d’explications concernant les raisons de ce refus. Malgré tout, il se pourrait qu’un documentaire basé sur le livre soit néanmoins dans les tuyaux, il serait intitulé "Blue Slide Park", comme son premier album.